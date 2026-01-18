Prima pagină » Social » Incident în județul Vaslui. O avarie la rețeaua de apă a inundat un drum național, pe șosea s-a format gheață

Incident în județul Vaslui. O avarie la rețeaua de apă a inundat un drum național, pe șosea s-a format gheață

Un incident s-a produs într-un oraș din județul Vaslui. O avarie la rețeaua de apă a inundat un drum național, iar pe șosea s-a format gheață.
Incident în județul Vaslui. O avarie la rețeaua de apă a inundat un drum național, pe șosea s-a format gheață
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Petru Mazilu
18 ian. 2026, 07:13, Social

Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este îngreunat pe DN 15D, în orașul Negrești din județul Vaslui.

Acolo „se acționează pentru îndepărtarea gheții de pe carosabil, în urma avariei la rețeaua de apă, ce a generat scurgerea unei cantități de apă pe suprafața de rulare.” Se estimează reluarea circulației în condiții normale duminică, după ora 10.00.

În ceea ce privește traficul rutier în întreaga țară, Infotrafic anunță că duminică dimineață „se circulă în general pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, temperaturile fiind negative.”

Totuși, pentru a evita problemele, șoferilor li se recomandă să respecte câteva reguli.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri! Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”, a precizat Infotrafic.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat
Gandul
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Libertatea
Ciorbă de mici. Rețeta ingenioasă românească pe care trebuie să o încerci în 2026
CSID
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor