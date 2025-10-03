Gândul: Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane de euro. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub

În spatele acestei scheme de operare sunt evazioniști români care controlează zeci de firme paravan, dar și cetățeni italieni prezenți și în alte cazuri de fraudare a taxelor (implicați și din dosarul de evaziune ”Europetrol distribution”), cu prejudiciu de sute de milioane euro în mai multe state UE, inclusiv în România, scrie Gândul.

Gruparea în cauză, despre care vom prezenta azi date șocante, beneficiază de suportul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și protecție fenomenului evazionist pe tot lanțul de comercializare, dar și, ulterior, în cercetarea penală și instanțele judecătorești. Astfel, beneficiarii reali s-au sustras condamnărilor, iar prejudiciile încă n-au putut fi recuperate.

Această schemă de evaziune petrolieră are cinci paliere și reunește persoane care, în ultimii 20 de ani, au fost implicate în activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei la bugetul de stat. Iar bani negrii au susținut din umbră pasivitatea autorităților, au împiedicat schimbările legislative și au încurajat deschiderea de noi canale de distribuție.

Palierul #1. Antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA (OTC)

Recent, CANCAN a făcut dezvăluiri legate de CEO-ul companiei de stat SOCAR PETROLEUM, Ramil Asadulzade (CITEȘTE AICI despre relația secretă cu șefa de la HR!). Firma respectivă este o subsidiară a gigantului SOCAR din Azerbaidjan și a pătruns în urmă cu mai mulți ani pe piața din România.

Concret, SOCAR PETROLEUM S.A. (sau SOCAR ROMÂNIA) importă în România vapoare de motorină în regim suspensiv de taxe – în antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA (OTC) – iar întreaga cantitate o vinde tot în OTC în regim suspensiv către Alkagesta, o firmă controlată de off-shoruri azere și turcești.

Atât SOCAR, cât și Alkagesta transferă motorina, ulterior, către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală a OTC, care alocă spații pentru depozitare și permite folosirea garanției pentru deplasarea motorinei în regim suspensiv până la Ploiești.

Cu alte cuvinte, schema pe care motorina din Azerbaijan intră în România e simplă: SOCAR PETROLEUM S.A. –> Alkagesta –> Jetfly Hub SRL Ploiești.

