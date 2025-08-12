Madonna îi cere Papei Leon să viziteze Gaza „înainte să fie prea târziu”

Starul american, crescut în credința romano-catolică, a transmis mesajul într-o postare pe Instagram publicată luni, chiar în ziua aniversării fiului său, Rocco. Madonna i-a cerut papei să meargă în enclava palestiniană și să aducă „lumina sa” copiilor.

„Prea Sfântule Părinte, vă rog să mergeți în Gaza și să aduceți lumina dumneavoastră copiilor înainte să fie prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le privesc suferința. Copiii lumii ne aparțin tuturor. Dumneavoastră sunteți singurul dintre noi căruia nu îi poate fi refuzat accesul”, a scris artista.

Madonna a explicat că face această solicitare pentru că „politica nu poate schimba lucrurile, dar conștiința poate”.

De la începutul pontificatului său în mai, Papa Leon al XIV-lea a fost vocal în criticile față de războiul din Gaza, exprimându-și îngrijorarea față de civilii palestinieni afectați de bombardamentele israeliene și cerând încetarea focului.

Conform UNICEF, peste 18.000 de copii au murit în Gaza de la începutul conflictului din octombrie 2023, iar Organizația Mondială a Sănătății avertizează că blocada impusă de Israel a dus la o „foamete de proporții create de om”.

În postarea sa, Madonna a subliniat că nu dorește să arate cu degetul sau să ia partea cuiva, recunoscând suferința tuturor, inclusiv a mamelor ale căror copii sunt luați ostatici.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a răspuns apelului artistei mulțumindu-i pentru „compasiunea, solidaritatea și angajamentul de a avea grijă de toți cei afectați de criza din Gaza, în special copiii”.

Madonna a făcut apel pentru deschiderea urgentă a „porților umanitare” către Gaza, îndemnând comunitatea internațională să acționeze rapid.