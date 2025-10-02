Trump afirmă că „problema Orientului Mijlociu ar putea fi foarte bine rezolvată”

„Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani”, a spus el.

„Vom avea mai mult decât Gaza. Vom avea Gaza plus pace – pace generală. Ar fi o realizare extraordinară”, scrie Al Jazeera.

Nu este prima dată când Trump afirmă în mod eronat că conflictul israelo-palestinian datează de mii de ani, președintele SUA făcând un comentariu similar la începutul acestei săptămâni.

Israelul a fost înființat în 1948. În acel an a avut loc primul război arabo-israelian, care a dus la strămutarea forțată a sute de mii de palestinieni din orașele lor de către forțele sioniste.

În prima jumătate a secolului al XX-lea au avut loc ciocniri între palestinieni și coloniștii sioniști. Dar mișcarea sionistă în sine a fost fondată în anii 1800, iar primul congres sionist nu a avut loc decât în 1897, cu mult înainte de 3.000 de ani.