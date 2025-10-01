Prima pagină » Știrile zilei » Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina

Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina

Într-un interviu acordat Reuters, ministra de externe, Oana Țoiu, a declarat că România intenționează să lanseze rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina, ca răspuns la incursiunile rusești în spațiul aerian NATO.
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 oct. 2025, 03:11, Politic

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, mai ales în domeniul apărării aeriene. În această direcție, construim parteneriate, de exemplu cu Ucraina, pentru a produce drone defensive pentru viitor”, a spus Țoiu. 

Ministra a adăugat: „Credem în capacitatea noastră de a face acest lucru realitate rapid”, în marja Adunării Generale ONU. 

Șefa diplomației de la București a menționat că dialogul privind producția de drone a început înaintea incidentelor recente privind pătrunderea unor aeronave sau drone rusești în spațiul aerian NATO. 

Ministra a adăugat că inițiativa face parte dintr-un efort mai larg al UE de a crea un „zid de drone” pentru a proteja regiunea și că proiectul nu vizează doar România, ci și aliații NATO și UE.

Privind prezența trupelor americane în România, Oana Țoiu a menționat că a fost aprobată o creștere numărului de trupe pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. 

 