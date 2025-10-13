Donald Trump despre impactul armistițiului: Alegerea pentru palestinieni nu putea fi mai clară

Președintele american Donald Trump a declarat luni în Knesset, după ce s-a început implementarea armistițiului, că palestinienii au „șansa de a se întoarce pentru totdeauna de la calea terorii și violenței”.

„Alegerea pentru palestinieni nu putea fi mai clară. Aceasta este șansa lor de a se întoarce pentru totdeauna de la calea terorii și a violenței”, spune președintele american.

Privind parcursul palestinienilor în perioada post război, liderul de la Casa Albă a afirmat: „După durere, morți și greutăți imense, acum este momentul să se concentreze pe întărirea poporului lor, în loc să încercăm să distrugă Israelul. Nu vrem să se mai întâmple asta”.

Trump a afirmat că Statele Unite vor fi un partener activ în sprijinirea reconstrucției și a stabilității în Gaza: „Concentrarea locuitorilor din Gaza trebuie să fie orientată spre restabilirea fundamentelor stabilității, siguranței, demnității și dezvoltării economice, astfel încât să poată avea în sfârșit viața mai bună pe care copiii lor o merită cu adevărat. După toate aceste decenii de oroare, intenționez să fiu partener în acest efort, în sensul că vom ajuta și vom face ceva ce va deveni foarte popular”.