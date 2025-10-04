Casa Albă anunță că 1,3 milioane de militari lucrează fără să fie plătiţi, din cauza „închiderii” guvernului

Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a confirmat situaţia în timpul unui briefing şi a spus că situaţia acestora este dificilă, unii deja caută asistenţă alimentară din cauza dificultăţilor financiare.

„Acum suntem în ziua a 3-a a închiderii guvernului, din cauza democraţilor. Există un impact personal semnificativ asupra milioanelor de americani ca urmare a acestei închideri guvernamentale actuale. Cei 1,3 milioane de bărbaţi şi femei din Forţele Terestre, Marină, Forţele Aeriene, Corpul Infanteriei Marine, Garda de Coastă şi Forţele Spaţiale ale Americii nu sunt plătiţi. Familiile militarilor caută deja asistenţă alimentară din cauza anxietăţii financiare, cauzate de această democraţie”, a declarat Leavitt.

Ea a mai precizat, de asemenea, că aproape 13.000 de controlori ai traficului aerian lucrează fără să fie plătiţi, iar peste şapte milioane de persoane care se bazau pe ajutoare sociale au de suferit.

Guvernul federal a intrat într-o închidere parţială după ce parlamentarii au ratat miercuri termenul limită de finanţare la miezul nopţii, lăsând mai multe agenţii fără buget. Serviciile esenţiale continuă să funcţioneze, dar multe departamente se confruntă cu întreruperi financiare, iar negocierile rămân blocate, arată Fox News, potrivit monitorulapararii.ro.