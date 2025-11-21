Casa Albă se pregătește să desființeze Departamentul Educației

Pentru unii oficiali școlari și de stat, planul pare să adauge mai multă birocrație, fără niciun beneficiu clar pentru elevii care au dificultăți la matematică sau la citit, potrivit AP.

În loc să fie găzduită într-o singură agenție, o mare parte din activitatea Departamentului Educației va fi acum distribuită în alte patru departamente federale. Pentru președintele Donald Trump, este un pas către închiderea completă a departamentului și acordarea de mai multă putere statelor asupra școlii. Cu toate acestea, multe state spun că acest lucru le va complica rolul de intermediari între școlile locale și guvernul federal.

Planul crește birocrația de cinci ori, a declarat șeful educației din statul Washington, „creând fără îndoială confuzie și duplicitate” pentru educatori și familii. Omologul său din California a declarat că planul este „în mod clar mai puțin eficient” și invită la perturbări. Superintendentul din Maryland și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „dificultățile coordonării eforturilor cu mai multe agenții federale”.

„Statele nu au fost implicate în acest proces și nu este ceea ce am cerut – sau ceea ce au nevoie studenții noștri”, a declarat Jill Underly, superintendentul statului Wisconsin. Underly a îndemnat administrația Trump să ofere statelor o mai mare flexibilitate și să reducă cerințele privind testarea standardizată.

Școlile vor continua să primească fonduri federale

Secretarul pentru Educație, Linda McMahon, a declarat că școlile vor continua să primească fonduri federale fără întreruperi. În cele din urmă, școlile vor avea mai mulți bani și flexibilitate pentru a servi elevii fără existența Departamentului Educației, a spus ea.

Totuși, departamentul nu a dispărut – doar Congresul are puterea de a-l desființa. Între timp, planul lui McMahon lasă agenția într-o variantă de limbo federal. Departamentul Muncii va prelua cea mai mare parte a finanțării și sprijinului pentru școlile din țară, dar Departamentul Educației va păstra unele atribuții, inclusiv îndrumarea politicilor și supravegherea amplă a activității educaționale.

Acorduri similare vor transfera programe către Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, Departamentul de Stat și Departamentul de Interne. Acordurile au fost semnate cu câteva zile înainte de închiderea guvernului și anunțate marți.