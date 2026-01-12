Prima pagină » Știri externe » Furt de gaze în valoare de peste 1,4 milioane de euro, descoperit în Ucraina

Furt de gaze în valoare de peste 1,4 milioane de euro, descoperit în Ucraina

Autoritățile ucrainene au făcut zeci de percheziții și au deschis un dosar penal după ce au descoperit nereguli grave în distribuția gazelor în două regiuni ale țării.
Furt de gaze în valoare de peste 1,4 milioane de euro, descoperit în Ucraina
Maria Miron
12 ian. 2026, 17:26, Știri externe

Furtul de gaze a fost depistat de specialiștii Naftogaz Ucraina, compania națională de energie, și de operatorul rețelelor de distribuție a gazelor, în urma unor controale în regiunile Sumî și Vinnița.

„În urma inspecțiilor desfășurate la stațiile de alimentare cu gaze din regiunile Sumî și Vinnița, specialiștii noștri au întocmit procese-verbale de constatare a neregulilor. Pe baza acestora, a fost stabilit un prejudiciu de 56,6 milioane de hrivne (aproximativ 1,4 milioane de euro) pentru furtul de gaze”, a comunicat luni Naftogaz, citată de Interfax-Ukraine.

Percheziții și un prim inculpat

Potrivit informațiilor oficiale, retragerile neautorizate de gaze ar fi fost făcute de o stație de comprimare din regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, care și-a extins ilegal activitatea și pe teritoriul regiunii Vinnița, situată în partea central-vestică a țării.

Autoritățile ucrainene au efectuat 25 de percheziții și au ridicat probe care arată modul în care erau sustrase gazele. Parchetul Regional din Vinnița a pus deja sub acuzare un funcționar, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor responsabililor.

Cum a fost descoperit furtul

Cazul a ieșit la iveală după ce verificările făcute de Naftogaz au arătat că stația de comprimare din Sumî raporta alte cantități de gaze decât cele livrate în realitate. Ulterior, s-a constatat că activitatea fusese extinsă fără autorizație și în regiunea Vinnița.

Anchetatorii au găsit un contor modificat la Sumî, iar în Vinnița au descoperit un posibil punct de racordare neautorizată la rețeaua de gaze.

