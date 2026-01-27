Ucraina primește 85 de milioane de euro pentru achiziția de gaze

Autoritățile de la Kiev au obținut 85 de milioane de euro, sub formă de grant nerambursabil, pentru cumpărarea unor volume suplimentare de gaze naturale. Anunțul a fost făcut marți de premierul și ministrul Energiei, Denys Șmîhal, care a precizat, într-o postare pe Telegram, că banii nu trebuie returnați.

Costul grantului este suportat de o țară europeană, care nu a fost nominalizată. Potrivit lui Șmîhal, citat de Interfax-Ukraine, procedurile sunt aproape finalizate și pentru obținerea unui sprijin suplimentar.

Subiectul a fost discutat într-o convorbire online între premierul ucrainean, Denys Șmîhal, și președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Cei doi oficiali au analizat situația sectorului energetic și necesarul de finanțare pentru perioada următoare.

Sprijin constant pentru energie și încălzire

Șmîhal a subliniat că sprijinul partenerilor europeni este esențial, deoarece Ucraina trebuie să asigure gaze, electricitate și încălzire pentru populație. El a mulțumit donatorilor și a spus că autoritățile vor continua să caute surse suplimentare de finanțare.

Premierul a menționat că susținerea financiară a BERD pentru companiile energetice ucrainene Ukrenergo și Ukrhydroenergo rămâne crucială. Fondurile ajută la reparații, achiziția de echipamente și implementarea unor soluții noi, necesare pentru menținerea funcționării sistemului energetic.

Impactul ajutoarelor asupra facturilor

Granturile nerambursabile acordate Ucrainei pentru achiziția de gaze nu înseamnă gaze gratuite pentru populație. Banii sunt folosiți pentru cumpărarea gazelor și pentru stabilizarea sistemului energetic, însă consumatorii continuă să plătească facturile. Ajutorul reduce însă presiunea asupra bugetului public și ajută la menținerea prețurilor sub control, deoarece costurile de transport, distribuție și funcționare a rețelei trebuie acoperite în continuare.