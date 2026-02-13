Prima pagină » Știri externe » Suedia sprijină Ucraina cu un al treilea pachet PURL de 100 de milioane de dolari

Suedia sprijină Ucraina cu un al treilea pachet PURL de 100 de milioane de dolari

Suedia trimite un al treilea ajutor de 100 de milioane de dolari Ucrainei prin PURL, alături de alte țări, pentru a întări apărarea împotriva atacurilor Rusiei.
Nițu Maria
13 feb. 2026, 18:34, Știri externe

Suedia a anunțat că va contribui cu 100 de milioane de dolari la inițiativa „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), scrie Ukrinform.

Alături de Olanda, Norvegia și Regatul Unit, Suedia va participa la un pachet comun de sprijin pentru Ucraina în valoare de 500 de milioane de dolari.

„Suedia își menține solidaritatea fermă cu Ucraina. Prin contribuția noastră la PURL, care va oferi Ucrainei acces la materiale de apărare prioritare ale SUA, demonstrăm încă o dată că suntem pregătiți să luăm măsuri concrete pentru a consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei. Apărarea aeriană și munițiile sunt cruciale pentru a permite Ucrainei să se apere împotriva atacurilor continue ale Rusiei. Împreună cu aliații și partenerii noștri, trimitem un semnal clar care demonstrează angajamentul nostru comun față de pacea și securitatea în Europa.”, a declarat ministrul apărării suedez, Pal Jonson.

Aceasta este a treia contribuție a Suediei la PURL. În trecut, țara a oferit 275 de milioane de dolari pentru un pachet de sprijin împreună cu Danemarca și Norvegia și 60 de milioane de dolari pentru un pachet alături de alte state nordice și baltice.

Astfel, Suedia a oferit un sprijin total de 435 de milioane de dolari către PURL.

Pe 6 februarie, guvernul suedez a anunțat un alt pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de coroane suedeze, destinat echipamentelor energetice urgente.

