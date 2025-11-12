Casa Albă reacționează după ce democrații au publicat e-mailuri ale lui Epstein care invocă numele lui Trump: „O narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președinte”

Casa Albă a reacționat la publicarea unor e-mailuri de către democrații din Camera Reprezentanților.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că „democrații au divulgat în mod selectiv e-mailuri către mass-media liberală pentru a crea o narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președintele Trump”, scrie BBC.

Leavitt mai spune că „«victima anonimă» menționată în aceste e-mailuri este regretata Virginia Giuffre, care a afirmat în repetate rânduri că președintele Trump nu a fost implicat în nicio faptă ilegală și că «nu putea fi mai prietenos» cu ea în interacțiunile lor limitate. Adevărul este că președintele Trump l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său cu zeci de ani în urmă pentru că se purta urât cu angajatele sale, inclusiv cu Giuffre. Aceste povești nu sunt altceva decât eforturi de rea-credință menite să distragă atenția de la realizările istorice ale președintelui Trump, iar orice american cu bun simț vede clar această farsă și distragerea evidentă a atenției de la redeschiderea guvernului”.

Ce au publicat democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților

Reacția din partea Casei Albe vine în contextul în care miercuri, CNN a relatat, citând e-mailuri recent publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, că Jeffrey Epstein l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani.

E-mailurile adresate asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată pentru trafic sexual după moartea lui Epstein, și autorului Michael Wolff includ conversații în care Epstein afirmă că Trump a petrecut mult timp cu o femeie pe care democrații din Comisia de Supraveghere o descriu ca fiind o victimă a traficului sexual al lui Epstein.

E-mailurile includ, de asemenea, un mesaj în care Epstein afirmă că Trump „știa despre fete” – aparent referindu-se la afirmația lui Trump că l-a dat afară pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că a racolat tinere care lucrau acolo.