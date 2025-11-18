Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă

Cristiano Ronaldo, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, va fi una dintre principalele atracții ale ediției din 2026, găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Presa americană scrie că vizita lui Cristiano Ronaldo marchează îndeplinirea dorinței exprimate recent de jucătorul portughez de a se întâlni cu liderul american.

Există și informații potrivit cărora Portugalia ar putea programa un meci amical cu naționala Statelor Unite înainte turneu, ceea ce ar oferi publicului american ocazia să-l vadă pe Ronaldo înainte de Mondial.

Trump își consolidează legăturile cu lumea fotbalului

Trump a avut în ultimele luni mai multe întâlniri cu președintele FIFA, Gianni Infantino, iar primirea lui Ronaldo reprezintă o nouă interacțiune cu lumea fotbalului.

Ronaldo este programat să ajungă la Casa Albă în aceeași zi în care Trump are o întrevedere cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Deși fotbalistul evoluează în prezent pentru Al-Nassr, din campionatul saudit, nu se știe dacă cele două întâlniri ar avea legătură directă.