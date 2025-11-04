Cristiano Ronaldo dezvăluie planurile de retragere: Va fi curând, va fi greu și probabil voi plânge

Ronaldo a spus că sfârșitul carierei sale se apropie: „Curând. Va fi greu, desigur. Probabil că voi plânge, da. Este normal. Sunt o persoană care plânge ușor și nu îmi reprim sentimentele. Sunt onest și deschis. Am început să îmi pregătesc viitorul încă de la 25, 26, 27 de ani, așa că cred că voi putea să fac față presiunii”.

„Nimic nu se compară cu senzația de a marca un gol în fotbal. Totul are un început și un sfârșit, așa că cred că voi fi pregătit”, a mai spus fotbalistul portughez.

Ronaldo a precizat că, după retragere, se va concentra mai mult pe familie și pe timpul petrecut cu copiii săi, în special cu fiica sa Bella, în vârstă de trei ani, și cu Cristiano Jr., care recent a câștigat Federations Cup cu echipa U16 a Portugaliei. „Vreau să fiu mai prezent în viața lor și să îi urmăresc pe copii în pasiunea lor pentru fotbal”, a explicat el.

Starul portughez a abordat și viața personală, inclusiv planurile de căsătorie cu Georgina Rodriguez.

„Nu am stabilit încă data ceremoniei, ne gândim să o facem după Cupa Mondială, dar ea preferă evenimentele intime, așa că respect decizia ei”, a mai spus Ronaldo.

Ronaldo a fost întrebat și despre comparația cu Lionel Messi, la care a declarat: „Este Messi mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu această opinie. Nu vreau să fiu umil”.

Interviul va fi difuzat în trei părți, următoarele segmente fiind programate joi și vineri.