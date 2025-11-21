Comisia Europeană vrea să stimuleze schemele de pensii suplimentare pentru a completa pensiile de stat

Ideea nu este de a înlocui pensiile de stat, ci de a suplimenta beneficiile care „în multe cazuri pot să nu fie suficiente pentru a menține un nivel de trai adecvat, în special în rândul persoanelor vulnerabile și al femeilor”, a explicat Comisia Europeană, scrie EFE.

„Pensiile de stat vor rămâne coloana vertebrală, dar atunci când combinăm o speranță de viață lungă cu creșterea formelor flexibile și non-standard de angajare, trebuie să ne gândim la cum să creștem oportunitățile cetățenilor de a-și suplimenta pensia”, a declarat Maria Luís Albuquerque, comisarul european pentru servicii financiare.

Doar 20% participă la un plan de pensii al companiei

În prezent, doar 20% dintre europeni participă la un plan de pensii al unei companii, iar 18% au un plan personal, subliniază Bruxelles-ul, care consideră că stimularea acestui sector ar reduce riscul ca cetățenii să își vadă veniturile scăzându-se și, în același timp, ar aduce beneficii mediului de investiții din UE prin mobilizarea mai multor economii.

Pentru a realiza acest lucru, Comisia urmărește să stimuleze atât cererea, cât și oferta de aceste tipuri de produse financiare.

Pe de o parte, recomandă statelor membre – care dețin majoritatea competențelor în acest domeniu – să implementeze sisteme de afiliere automată a lucrătorilor la scheme de pensii suplimentare , de la care aceștia ar putea opta să nu participe dacă doresc.

Acest mecanism ar contribui la abordarea participării scăzute la aceste planuri de pensii, care se datorează adesea lipsei de conștientizare sau tendinței de a amâna deciziile de pensionare și a arătat deja rezultate bune în țări precum Regatul Unit și Noua Zeelandă, susține Comisia.