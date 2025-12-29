Ministrul Justiției, prima reacție după amânarea CCR privind pensiile magistraților: „Cele mai bune lămuriri ar trebui să vină de la Curte”

Întrebat cum vede situația de la Curtea Constituțională și dacă se poate vorbi despre un blocaj, Radu Marinescu a declarat la Digi24 că „nu ar putea să comenteze” întrucât nu cunoaște „detalii” și „nu știe ce s-a discutat în ședința Curții Constituționale”.

În contextul informațiilor potrivit cărora patru judecători ar fi ajuns la sediul CCR, dar nu ar fi intrat în ședință, ministrul a spus că nu poate interpreta situația: „nu cunosc ceea ce s-a întâmplat efectiv acolo, care sunt mecanismele deliberării, ce discuții au existat”.

Ministrul a indicat că explicațiile ar trebui să vină din partea CCR: „în acest context cred că cele mai bune lămuriri ar trebui să vină din partea Curții Constituționale și să se explice de ce s-a întâmplat acest lucru, de ce s-a amânat din nou”.

El a adăugat că CCR este „un organism politico-judiciar” care „nu intră în sfera autorității judecătorești” și „cu atât mai puțin în sfera de competență a Ministerului Justiției”, motiv pentru care i-ar fi „foarte greu” să comenteze asupra procedurilor interne.