Raluca Turcan, reacție dură la adresa PSD după ultimul sondaj INSCOP. Ea acuză că „lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR”

Deputata PNL Raluca Turcan a scris luni pe Facebook un mesaj prin care precizează că noul sondaj INSCOP arată „lipsa de solidaritate în coaliție”.

Turcan a adus critici puternice la adresa PSD, spunând că prin atacurile la adresa liberalilor, partidul „întărește AUR”.

„Când PSD își concentrează atacurile asupra PNL, nu câștigă PSD, ci AUR. Iar AUR ajunge dublu față de cele două partide la un loc”, a scris Turcan.

Deputata a mai spus că trăiește „un sentiment de deja-vu” față de alegerile prezidențiale din 2024, „când un extremist a ajuns în turul doi”.

Fostul ministru al Culturii a declarat că social-democrații „nu învață din trecut” și a adăugat că „PSD pare mai preocupat să lovească în lideri liberali decât să consolideze guvernarea”.

Raluca Turcan a făcut trimitere la premierul Ilie Bolojan, spunând că „atacurile constante la adresa unor oameni precum Ilie Bolojan nu ajută coaliția, ci o slăbesc”.

Ea a avut și un mesaj pentru USR, pentru că a acuzat partidul că, odată aflat la guvernare, „contestă tot ce a fost făcut anterior” și „prin critica permanentă alimentează extremismul”.

Despre PNL, Raluca Turcan a precizat că are „ocazia să se ridice deasupra conflictului” și să devină „singurul partid consecvent, responsabil și pregătit”.

„Când meritocrația ghidează deciziile, orice diferență de idei se poate transforma într-o soluție comună. Așa se reconstruiește încrederea. Așa se reconstruiește PNL”, a precizat deputata.

Pentru context, mesajul Ralucăi Turcan a venit după ce sondajul INSCOP publicat luni a indicat o creștere notabilă pentru AUR și o scădere pentru partidele aflate la guvernare, PNL și PSD.

Rezultatele sondajului arată că AUR ar obține 40% din voturi. Pe locul doi s-ar afla PSD, cu 17,6%, iar PNL ar fi următorul, cu un scor de 14,8%.

Celelalte formațiuni din actuala coaliție de guvernare, USR și UDMR, ar obține 11,5%, respectiv 5,2%. În total, partidele care formează coaliția ajung la 49,1% din intențiile de vot.