Raluca Turcan avertizează asupra tensiunilor din coaliție: „Când doi se ceartă, al treilea câștigă”

Într-o postare pe Facebook, Turcan a afirmat că experiența alegerilor din noiembrie 2024 a demonstrat deja consecințele negative ale certurilor dintre partidele aflate la guvernare.

„Pe românește: când doi se ceartă, al treilea câștigă”, a transmis Turcan, avertizând că lipsa de coeziune internă se traduce în pierderi electorale și în creșterea influenței extremiștilor.

Raluca Turcan a arătat că, deși liderii coaliției susțin că discuțiile interne sunt „calme și așezate”, ieșirile publice sunt marcate de atacuri, pe care le-a plasat „dinspre Partidul Social Democrat înspre PNL și Uniunea Salvați România”. Ea a amintit că recent a existat un comunicat comun care indica un consens asupra măsurilor de relansare economică și de reformă administrativă, măsuri care au fost ulterior adoptate de guvern, inclusiv cu participarea PSD.

În acest context, Turcan a spus că a fost surprinzătoare apariția, la doar câteva zile distanță, a unor declarații „extrem de agresive” din partea liderului PSD, care ar fi luat în calcul schimbarea premierului desemnat de PNL și eliminarea USR de la guvernare.

Potrivit acesteia, momentul este cu atât mai problematic cu cât are loc înainte de adoptarea bugetului, o eventuală întârziere riscând să blocheze funcționarea sectorului public din România, într-un context economic dificil.

„Cui folosește această bombă, acest ultim scandal aruncat pe piață?”, se întreabă Raluca Turcan, apreciind că ar putea fi vorba despre un joc de imagine „foarte nociv”, ale cărui resorturi nu au legătură nici cu interesul coaliției, nici cu interesul național.

În final, Raluca Turcan face apel la responsabilitate și coeziune, avertizând că repetarea greșelilor din 2024 ar putea avea consecințe politice serioase.

„Oamenii vor să vadă soluții, solidaritate și concentrare. PSD să nu repete erorile din 2024. Cine seamănă vânt, culege furtună!”, a transmis Raluca Turcan.