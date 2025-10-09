Donald Trump anunță o vizită în Egipt pentru semnarea acordului privind Fâșia Gaza

Președintele Donald Trump a declarat joi că „va încerca” să meargă în Egipt, pentru a semna acordul de încetare a focului care cere și eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas în Fâșia Gaza, informează AFP.

„Vom încerca să ne ducem acolo și lucrăm la timing, la timingul exact. Ne vom duce în Egipt, unde (…) vom avea o semnare oficială”, a spus el în timpul unei ședințe a Guvernului la Casa Albă.

Israelul și Hamas au semnat joi prima fază a unui acord pentru oprirea focului în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor. Încetarea conflictului a venit după presiuni dure venite din partea lui Trump.

O purtătoare de cuvânt a guvernului israelian a declarat că „versiunea finală a primei faze a fost semnată în această (miercuri) dimineață, în Egipt, de către toate părțile, în vederea eliberării tuturor ostaticilor” din Fâșia Gaza.

Șeful diplomației israeliene, Gidéon Saar, a spus că eliberarea ostaticilor „trebuie să pună capăt războiului”.

Acordul a venit după patru zile de negocieri indirecte între beligeranți, desfășurate în stațiunea Sharm el-Sheikh, cu participarea mai multor actori internaționali, inclusiv Statele Unite.

Donald Trump, care a prezentat planul la sfârșitul lui septembrie, ar putea merge duminică la Ierusalim, conform informațiilor oficiale israeliene.

Președintele a mai spus că „va încerca” să ajungă în Egipt, unde președintele Abdel Fattah el-Sisi l-a invitat la o ceremonie pentru celebrarea acordului.

Data exactă a evenimentului nu a fost stabilită.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian a anunțat că acordul urma să fie validat joi de Cabinetul de Securitate și că armistițiul va intra în vigoare la 24 de ore după aprobare.