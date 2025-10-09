Ostaticii israelieni ar putea fi eliberați încă de sâmbătă, după acordul de încetare a focului

Războiul din Gaza a provocat moartea a peste 67.000 de persoane și a schimbat fața Orientului Mijlociu.

La doar o zi după ce s-au împlinit doi ani de la atacul transfrontalier al militanților Hamas, care a declanșat asaltul devastator al Israelului asupra Gazei, negocierile indirecte din Egipt au dus la un acord privind etapa inițială a planului în 20 de puncte al lui Trump pentru a aduce pacea în enclava palestiniană.

Acordul, dacă va fi implementat în totalitate, ar apropia cele două părți mai mult decât orice efort anterior de a opri războiul care a evoluat într-un conflict regional, implicând țări precum Iran, Yemen și Liban.

Acord lipsit de detalii, multe întrebări fără răspuns

Vestea acordului a stârnit sărbători în Israel, Gaza și nu numai, familiile israeliene ale ostaticilor aprinzând artificii, în timp ce palestinienii aplaudau și aclamau în speranța că se va pune capăt vărsării de sânge.

Însă acordul anunțat de Trump miercuri seara a fost lipsit de detalii și a lăsat multe întrebări fără răspuns, care ar putea duce la eșecul acestuia, așa cum s-a întâmplat cu eforturile de pace anterioare.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace”, a declarat Trump pe Truth Social.

„Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a adăugat Trump.

Finalizarea cu succes a acordului ar reprezenta o realizare semnificativă în politica externă pentru președintele republican, care a făcut campanie pentru aducerea păcii în conflictele majore ale lumii, dar a avut dificultăți în a obține rezultate rapide, atât în Gaza, cât și în ceea ce privește invazia Rusiei în Ucraina.

Netanyahu: toți ostaticii noștri vor fi aduși acasă

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va convoca joi guvernul pentru a aproba acordul.

„Odată cu aprobarea primei faze a planului, TOȚI ostaticii noștri vor fi aduși acasă”, a declarat el într-un comunicat. „Este un succes diplomatic și o victorie națională și morală pentru Statul Israel”.

Conflictul a răsturnat situația din Orientul Mijlociu în favoarea Israelului, după ce acesta a asasinat liderii Hamas, susținuți de Teheran, și ai Hezbollah din Liban, a ucis comandanți iranieni de rang înalt și a bombardat Houthi din Yemen.

Israelul, acuzat de genocid

Însă indignarea globală împotriva atacului Israelului a crescut.

Mai mulți experți în drepturile omului, academicieni și o anchetă a ONU afirmă că acesta echivalează cu un genocid. Israelul consideră că acțiunile sale sunt de autoapărare după atacul Hamas din 2023.

Hamas a confirmat că a ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului, afirmând că acordul include retragerea Israelului din enclavă și un schimb de ostatici-prizonieri.

„Afirmăm că sacrificiile poporului nostru nu vor fi în zadar și că vom rămâne fideli angajamentului nostru – de a nu abandona niciodată drepturile naționale ale poporului nostru până când nu vom obține libertatea, independența și autodeterminarea”, a declarat Hamas.