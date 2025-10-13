Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni la Conferința Ministerială Regională privind eliminarea violenței împotriva copiilor: „Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății”.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj cu prilejul Conferinței Ministeriale Regionale privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor, eveniment organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu UNICEF și Reprezentantul Special al ONU pentru Violenta împotriva Copiilor.

În discursul său, președintele a subliniat gravitatea fenomenului: „Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci și urme invizibile în viața de adult. De modul în care ne vom crește copiii depinde viitorul nostru ca națiune”.

El a prezentat date alarmante din Raportul UNICEF 2024.

„Doi din trei copii la nivel global sunt supuși regulat la pedepse violente acasă. În 2024, una din șase adolescente cu vârsta între 15 și 19 ani a fost victima violenței fizice sau sexuale din partea soțului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăiește în gospodării unde mama este victimă a violenței domestice”, adaugă șeful statului.

Nicușor Dan a evidențiat necesitatea schimbării mentalităților și a legislației.

„Este esențial să continuăm programele și acțiunile comune, atât la nivel național, cât și regional, pentru a preveni violența și a promova drepturile copiilor de a crește în siguranță, respect și demnitate. Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar și de schimbarea mentalităților”, potrivit președintelui.

Președintele a subliniat și responsabilitatea comună a societății.

„Protecția copiilor nu cade doar în sarcina instituțiilor. Este responsabilitatea noastră comună, autorități, familie și școală. Știm ce funcționează: prevenirea universală prin programe școlare și siguranță online; sprijinul timpuriu pentru familii; sisteme de justiție și protecție sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează”, transmite Nicușor Dan.

În încheiere, mesajul său a fost un apel la acțiune concretă: „Această Conferință nu este doar o întâlnire. Este o oportunitate ca angajamentele să devină acțiuni concrete pentru eliminarea violenței împotriva copiilor. Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății. Și, împreună, putem alege un alt drum”.

Mesajul a fost prezentat de Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidențial.