Oficial de la Casa Albă: Concedierile în masă vor începe dacă negocierile privind blocajul guvernamental „nu duc nicăieri”

Directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat în cadrul unei emisiuni de la CNN că încă mai vede o șansă ca democrații să cedeze, evitând o închidere costisitoare și concedieri ale angajaților federali, cu care a amenințat directorul bugetar al Casei Albe, Russell Vought.

Totuși, acesta a avertizat că în cazul în care negocierile cu democrații din Congres nu „duc nicăieri”, administrația Trump va începe concedierile în masă ale angajaților federali.

„Dacă președintele decide că negocierile nu duc absolut nicăieri, atunci vor începe concedierile. Dar cred că toată lumea încă speră că, atunci când vom avea un nou început la începutul săptămânii, vom putea convinge democrații că este de bun simț să evităm astfel de concedieri”, a declarat Kevin Hassett la CNN, potrivit Reuters.

Solicitarea democraților

Pentru moment, nu există semne concrete de negocieri între liderii Congresului de când Trump s-a întâlnit cu ei săptămâna trecută. Blocajul guvernamental a început la 1 octombrie, după ce senatorii democraţi au respins o măsură de finanţare pe termen scurt care ar fi menţinut agenţiile federale deschise până la 21 noiembrie.

Pe de o parte, democrații cer o prelungire permanentă a creditelor fiscale sporite pentru a ajuta americanii să achiziționeze asigurări private de sănătate prin Affordable Care Act. Pe de altă parte, liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat că este dispus să abordeze preocupările democraților, dar că aceștia trebuie mai întâi să fie de acord să redeschidă guvernul federal.

Senatorii democrați și republicani au purtat discuții informale cu scopul de a găsi un numitor comun în ceea ce privește sănătatea și alte probleme, în speranța de a ajunge la un acord pentru redeschiderea guvernului.