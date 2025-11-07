Senatorii vor rămâne la Washington pe tot parcursul weekendului pentru negocierile privind blocajul guvernamental

Liderul majorității din Senat, John Thune (R–S.D.), a declarat vineri că se așteaptă ca senatorii să rămână la Washington pe tot parcursul weekendului, în timp ce continuă negocierile pentru încheierea actualului blocaj guvernamental, scrie NBC.

Thune a indicat că Senatul ar putea vota mai târziu în cursul zilei de azi un proiect de lege care să asigure plata angajaților federali care au continuat să lucreze în timpul închiderii guvernului.

„Mă aștept ca senatorii să fie aici pe tot parcursul weekendului”, a spus acesta, menționând că instituția ar putea lua în curând în discuție proiectul de compensare.

Schimbare de ton în rândul democraților

Liderul republican a făcut, de asemenea, referire la o schimbare de ton în rândul democraților, după reuniunea internă a partidului de joi.

„Întâlnirea de tip pep rally pe care democrații au organizat-o la prânzul lor de partid, ieri, se pare că a schimbat unele opinii. Roțile au sărit, ca să zic așa. Așa că depinde de ei. Cum ați spus, noi suntem pregătiți să ne angajăm în discuții când vor fi și ei.”

Momentul exact al unui eventual vot, astăzi sau mâine, nu a fost încă stabilit. Întrebat dacă este îngrijorat de imaginea Senatului în cazul unei pauze de lucru de Ziua Veteranilor, Thune a minimalizat problema.

„Vom vedea ce se întâmplă în următoarele zile. Dar mă aștept că vom fi aici pe tot parcursul weekendului.”