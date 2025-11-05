Blocajul guvernamental din SUA devine cel mai lung din istorie

Blocajul guvernamental din SUA a devenit, miercuri, cel mai lung din istorie, depășind pragul de 36 de zile, deoarece senatorii republicani și democrați au rămas în dezacord în privința reluării finanțării departamentelor federale închise, scrie The Guardian.

Recordul anterior a fost de 35 de zile, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, când legislația privind finanțarea guvernului a fost blocată din cauza insistenței sale de a include fonduri pentru construirea unui zid de-a lungul frontierei cu Mexicul.

Blocajul guvernamental din SUA a început la 1 octombrie 2025, după ce senatorii democrați au refuzat să voteze un proiect de lege privind finanțarea guvernului, cu excepția cazului în care se prevedea și o prelungire a creditelor fiscale din vremea mandatului lui Joe Biden, care reduc costurile pentru planurile de sănătate achiziționate prin intermediul burselor Affordable Care Act (ACA).

De la începutul blocajului guvernamental, aproximativ 700.000 de angajați federali au fost concediați temporar, iar alt aproximativ același număr a fost rugat să continue să lucreze, fără a primi salarii până când nu se va autoriza o nouă finanțare.

La jumătatea lunii octombrie, Trump a anunțat că va ordona ca personalul militar american să fie plătit cu salariile obișnuite, folosind fondurile necheltuite ale Pentagonului pentru cercetare și dezvoltare.

Biroul bugetar al Congresului estimează că blocajul guvernamental va costa economia SUA până la 14 miliarde de dolari din PIB, în funcție de cât timp va continua.