Ce presupune blocajul instituțional din Statele Unite și ce servicii sunt afectate / Sute de mii de angajați intră în șomaj

Blocajul instituțional din Statele Unite înseamnă că unele servicii guvernamentale americane vor fi suspendate temporar.

Deși confruntările pe tema bugetului sunt frecvente în politica americană, disputa actuală este deosebit de tensionată, întrucât Trump a petrecut ultimele nouă luni reducând drastic dimensiunea guvernului federal, notează BBC.

Cum s-a ajuns în această situație

Situația a apărut din cauza incapacității celor două partide de a adopta un proiect de lege care să finanțeze serviciile guvernamentale începând din octombrie și mai departe.

Republicanii controlează ambele Camere ale Congresului, dar în Senat nu au cele 60 de voturi necesare pentru adoptarea legii bugetului.

Democrații profită de această pârghie și refuză să sprijine proiectul republican, argumentând că acesta ar face mai dificil accesul americanilor la asistență medicală. Ei au transformat blocajul într-o luptă pentru promovarea obiectivelor lor în domeniul politicii de sănătate.

Democrații cer prelungirea creditelor fiscale care reduc costul asigurărilor medicale pentru milioane de americani, credite ce urmează să expire, precum și anularea reducerilor operate de Trump în programul Medicaid. Totodată, se opun tăierilor de buget aplicate Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Institutelor Naționale de Sănătate (NIH).

Un proiect de lege provizoriu a trecut anterior de Camera Reprezentanților, dar nu a fost încă aprobat de Senat.

C ând a început blocajul guvernamental?

Pe 1 octombrie, la ora 00:01, situația a devenit oficială: Statele Unite au intrat în primul blocaj guvernamental din aproape șapte ani.

Ultima dată s-a întâmplat la sfârșitul anului 2018, în primul mandat al lui Trump. Ambele părți au făcut atunci eforturi disperate pentru a evita repetarea situației, însă fără succes.

Luni, Trump s-a întâlnit cu toți cei patru lideri ai Congresului, democrații și republicanii din fruntea Camerei și Senatului, dar discuțiile au înregistrat puține progrese. Ambele tabere par hotărâte să nu cedeze.

Administrația Trump nu s-a arătat dispusă până acum să ofere concesii substanțiale. Oficialii cred că democrații, fiind cei care formulează cereri suplimentare, vor fi cei învinuiți de opinia publică, așa cum s-a întâmplat în unele blocaje anterioare.

Democrații, pe de altă parte, cred că demersul lor pentru menținerea subvențiilor pentru asigurările medicale este unul popular. În plus, liderii lor au fost criticați de activiștii de stânga pentru cedările din runda bugetară din martie.

Mulți democrați își doresc acum o confruntare mai dură, iar bugetul federal este unul dintre puținele domenii unde au pârghii reale.

Ce este diferit de aceast ă dată în reac ția Casei Albe?

De această dată, poziția echipei lui Trump iese în evidență.

În trecut, blocajele prelungite erau privite drept periculoase politic, afectând viața de zi cu zi a cetățenilor și imaginea atât a președintelui, cât și a parlamentarilor.

Însă acum, administrația Trump pare dispusă să închidă pe termen lung mari părți ale guvernului federal. De fapt, oficialii au amenințat că vor folosi blocajul pentru a identifica angajații „neesențiali” care ar putea fi concediați definitiv.

„Vom concedia o mulțime de oameni”, a declarat Trump marți.

În mod normal, după încheierea unui blocaj, operațiunile guvernamentale revin la normal, cu personal și cheltuieli la nivelul anterior.

Dar, în ultimele nouă luni, administrația Trump a redus deja cheltuielile și a eliminat locuri de muncă, testând limitele puterii prezidențiale. Un nou blocaj ar putea accelera aceste reduceri.

Ce servicii vor fi afectate?

Nu toate serviciile guvernamentale vor fi oprite.

Blocajul instituțional din Statele Unite afectează sute de mii de angajați federali, dar serviciile esențiale continuă. Armata, poliția federală, securitatea frontierelor, controlul traficului aerian și spitalele pentru veterani rămân operaționale. Plățile pentru pensii și programele de asigurări sociale merg înainte, la fel ca activitatea ambasadelor și a poștei.

În schimb, zeci de mii de angajați din sănătate, educație și agenții federale intră în șomaj tehnic. FDA oprește procesarea noilor cereri pentru medicamente, iar CDC funcționează cu personal redus, limitând monitorizarea epidemiologică.

În Educație, 87% din personal este suspendat.

NASA trimite 80% dintre angajați acasă, păstrând doar echipele pentru Stația Spațială Internațională și programul Artemis.

Agenția pentru Protecția Mediului își oprește aproape întreaga activitate, păstrând doar urgențele.

Parcurile naționale rămân deschise, dar cu servicii reduse, iar programele agricole și granturile pentru ferme sunt blocate.

Analiștii estimează că actualul blocaj ar putea fi mai amplu decât cel din 2018, afectând circa 40% dintre angajații federali.

Oficiul pentru Buget din cadrul Congresului a estimat că aproximativ 750.000 de funcționari federali vor intra în șomaj tehnic. Casa Albă a avertizat că șomajul tehnic s-ar putea transforma în disponibilizări definitive.

Ce efecte economice ar putea avea?

Dimensiunea impactului depinde de durata blocajului și de amploarea lui.

În trecut, perturbările au fost temporare, iar activitatea pierdută a fost recuperată în lunile următoare. Analiștii estimează că acum blocajul ar putea reduce creșterea economică cu aproximativ 0,1–0,2 puncte procentuale pentru fiecare săptămână de închidere, deși mare parte ar putea fi recuperată ulterior.

Tocmai de aceea, piața bursieră pare să ignore momentan riscul.

Totuși, există și diferențe: Trump a amenințat cu concedierea permanentă a unor angajați, ceea ce ar putea lăsa efecte de durată. În plus, disputa adaugă instabilitate într-o economie deja afectată de tarife și de schimbări tehnologice, precum inteligența artificială. Întârzierea unor date-cheie, cum ar fi raportul lunar privind locurile de muncă, ar putea spori incertitudinea.

C ât de frecvente sunt blocajele guvernamentale în SUA?

Destul de frecvente în ultimele cinci decenii.

Au fost trei blocaje în primul mandat al lui Trump, inclusiv cel mai lung din istorie, 36 de zile, încheiat în ianuarie 2019, cauzat de disputa privind finanțarea zidului la granița cu Mexicul.

Biroul pentru Buget al Congresului a estimat că acel blocaj a redus producția economică cu circa 11 miliarde de dolari, din care 3 miliarde nu au mai fost recuperate.

Republicanul Ronald Reagan a gestionat opt blocaje în anii ’80, dar toate au fost scurte.

Blocajele bugetare sunt aproape unice politicii americane. În sistemul SUA, toate ramurile guvernului trebuie să ajungă la un acord asupra planului de cheltuieli pentru ca acesta să devină lege.

În majoritatea țărilor, voturile pe buget echivalează cu voturi de încredere pentru guvern. În SUA, unde ramurile puterii sunt egale și adesea împărțite, situația este diferită.