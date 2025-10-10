Casa Albă, reacție după decernarea premiului pentru Pace: Comitetul Nobel pune „politica înaintea păcii”

Casa Albă a criticat, vineri, decizia comitetului Premiului Nobel de a acorda premiul pentru pace unui lider al opoziției din Venezuela în locul lui Donald Trump, care a făcut lobby pentru acest premiu și și-a promovat rolul în negocierea acordurilor internaționale de încetare a focului.

„Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.

„Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica înaintea păcii”.

Comitetul Nobel norvegian a acordat premiul anual Mariei Corina Machado din Venezuela, citând „apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă” conducerii autoritare.

Trump a făcut campanie pentru acest premiu și chiar săptămâna aceasta a anunțat un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor pentru a pune capăt războiului din Gaza, scrie Reuters.

Președintele nu a comentat încă decizia Nobel, dar a postat vineri dimineață pe contul său de Truth Social trei videoclipuri cu susținătorii săi care sărbătoresc acordul din Gaza.

Trump susține că a pus capăt opt războaie de la preluarea mandatului și insistă că merită premiul Nobel, deși a declarat recent că se aștepta să fie trecut cu vederea.

„Veți primi premiul Nobel? Absolut nu. Îl vor da unui tip care nu a făcut absolut nimic”, le-a spus Trump liderilor militari americani în septembrie.

El a afirmat că ar fi o „mare insultă” pentru Statele Unite dacă nu l-ar primi.

Nominalizările pentru premiul Nobel trebuiau făcute înainte de 31 ianuarie pentru a fi valabile pentru premiul din acest an. Trump s-a întors la Casa Albă pentru al doilea mandat pe 20 ianuarie.