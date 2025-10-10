Prima pagină » Politic » Apărarea civilă din Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului

Apărarea civilă din Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului

Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul Fâșiei Gaza de la începutul încetării focului.
Apărarea civilă din Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului
Andreea Tobias
10 oct. 2025, 22:19, Politic

Apărarea civilă din Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului de la începerea încetării focului.

Agenția de apărare civilă din Gaza a declarat că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului de la intrarea în vigoare a armistițiului, vineri, conform AFP.

„Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors astăzi în nordul Gazei”, a declarat Mahmud Bassal, purtătorul de cuvânt al agenției, o forță de salvare care operează sub autoritatea Hamas.