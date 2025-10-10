Apărarea civilă din Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului de la începerea încetării focului.

Agenția de apărare civilă din Gaza a declarat că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului de la intrarea în vigoare a armistițiului, vineri, conform AFP.

„Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors astăzi în nordul Gazei”, a declarat Mahmud Bassal, purtătorul de cuvânt al agenției, o forță de salvare care operează sub autoritatea Hamas.