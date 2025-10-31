Turcia organizează luni o reuniune despre Gaza, pe fondul îngrijorărilor legate de încetarea focului

Miniștrii de externe din mai multe state musulmane se vor reuni luni la Istanbul pentru a discuta despre armistițiul din Gaza și pașii care urmează să fie hotărâți.

Anunțul a fost făcut vineri de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, care a spus că este îngrijorat de posibilitatea ca armistițiul să nu continue.

Într-o conferință de presă la Ankara, Hakan Fidan a explicat că la reuniune vor lua parte miniștrii de externe ai țărilor care au participat la întâlnirea cu președintele american Donald Trump, desfășurată la New York în septembrie.

La acea întâlnire, unde s-a analizat îndeaproape situația din Gaza, au fost prezente Turcia, Qatar, Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Pakistan și Indonezia.

„Subiectele discutate în prezent sunt cum să se procedeze la a doua etapă, forța de stabilitate”, a declarat Hakan Fidan.

Săptămâna trecută, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că este împotriva implicării forțelor turcești în Gaza.