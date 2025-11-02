Turcia cere acţiuni rapide pentru securizarea şi administrarea Fâşiei Gaza de către palestinieni

Turcia pregăteşte un apel la acţiune rapidă privind viitorul Fâşiei Gaza.

Potrivit unei surse din Ministerul de Externe de la Ankara, şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, va cere luni, la o reuniune organizată la Istanbul, ca „aranjamentele necesare pentru securitatea şi administrarea Gazei de către palestinieni să fie făcute cât mai curând posibil”.

La întâlnire vor participa miniştrii de externe din Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Pakistan şi Indonezia, scrie Reuters.

Discuţiile vor viza situaţia umanitară şi progresele privind încetarea focului în Gaza, în urma armistiţiului mediat de Statele Unite.

Surse diplomatice afirmă că Fidan va sublinia importanţa unei acţiuni coordonate între statele musulmane „pentru transformarea armistiţiului într-o pace durabilă” şi va acuza Israelul că „caută pretexte pentru a pune capăt încetării focului”.

Ministrul turc urmează, de asemenea, să atragă atenţia asupra insuficienţei ajutorului umanitar care ajunge în Gaza şi să afirme că Israelul „nu şi-a respectat obligaţiile” în acest sens.

Relaţiile dintre Turcia şi Israel s-au deteriorat accentuat în timpul războiului din Gaza, preşedintele Recep Tayyip Erdogan criticând dur atacurile israeliene asupra enclavei.

Ankara a jucat un rol important în convingerea mişcării Hamas să accepte planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump şi şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la o forţă internaţională care să monitorizeze implementarea armistiţiului.