Iordania și Germania cer mandat ONU pentru o misiune internațională de stabilizare în Gaza

Iordania și Germania au cerut un mandat al Națiunilor Unite pentru a legitima o propusă forță internațională de stabilizare în Fâșia Gaza. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței IISS Manama Dialogue din Bahrain, unde liderii mondiali au discutat implementarea planului de guvernare postbelică al președintelui american Donald Trump pentru teritoriul afectat de război, scrie Baha.

Forța, prevăzută în cadrul unui armistițiu intermediat de Statele Unite, ar urma să instruiască și să sprijine poliția palestiniană, să asigure securitatea frontierelor Gazei și să prevină traficul de arme.

Ministrul de externe al Iordaniei, Ayman Safadi, a declarat: „Trebuie să aibă un mandat al Consiliului de Securitate”, precizând totodată că Iordania nu va trimite trupe din cauza sensibilităților regionale.

La rândul său, ministrul de externe german Johann Wadephul a subliniat că orice desfășurare „ar avea nevoie de o bază clară în dreptul internațional.”

Noi atacuri israeliene, în timp ce problema ostaticilor continuă să planeze asupra armistițiul

Fragilul armistițiu din Gaza a cunoscut sâmbătă un nou incident, Hamas restituind trei cadavre care nu sunt ale ostaticilor răpiți pe 7 octombrie 2023 de mișcarea islamistă, în timp ce armata israeliană a lovit din nou teritoriul palestinian.

Potrivit unei surse din domeniul securității din Gaza, sâmbătă s-au auzit focuri de armă ale armatei israeliene și lovituri aeriene în jurul orașului Khan Younès (sud).

O sursă militară israeliană a indicat deja vineri seara, în momentul predării cadavrelor, că nu crede că acestea sunt ale unor ostatici. Această nouă peripeție de la încetarea focului în vigoare din 10 octombrie între Hamas și Israel, însoțită de atacuri israeliene, survine în contextul în care israelienii și-au exprimat deja furia față de întârzierile succesive în predarea cadavrelor ostaticilor, potrivit AFP.

Guvernul israelian a acuzat Hamas că încalcă acordul de armistițiu. Iar familiile ostaticilor au cerut măsuri mai severe pentru a obliga grupul palestinian să respecte acordul. De două ori din 10 octombrie, Israelul a bombardat masiv Gaza, ca represalii pentru atacurile care au ucis trei dintre soldații săi. Pe 19 octombrie, bombardamentele israeliene au făcut cel puțin 45 de morți, iar marți 104, potrivit surselor palestiniene.

Turcia organizează luni o reuniune despre Gaza, pe fondul îngrijorărilor legate de încetarea focului

Miniștrii de externe din mai multe state musulmane se vor reuni luni la Istanbul pentru a discuta despre armistițiul din Gaza și pașii care urmează să fie hotărâți.

Anunțul a fost făcut vineri de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, care a spus că este îngrijorat de posibilitatea ca armistițiul să nu continue.

Într-o conferință de presă la Ankara, Hakan Fidan a explicat că la reuniune vor lua parte miniștrii de externe ai țărilor care au participat la întâlnirea cu președintele american Donald Trump, desfășurată la New York în septembrie.

La acea întâlnire, unde s-a analizat îndeaproape situația din Gaza, au fost prezente Turcia, Qatar, Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Pakistan și Indonezia.