Cerințele lui George Simion, după ce a fost reales președinte AUR

„Azi, de ziua Sfântului Apostol Andrei, Creștinătorul României și de ziua Românității de Pretutindeni, vă spun că dușmanii României vor pierde, pentru că nouă vieți în pieptu-i de aramă are românul biruitor. Din rezoluțiile pe care le votăm astăzi și care sunt puse pe site-ul partidului nostru, prima care le-a sărit în ochi și care i-a deranjat a fost rezoluția legată de Justiție. Au fost ani în țara noastră în care justiția a distrus vieți, a distrus firme, a distrus familii și pentru că ei nu mai pot controla justiția și pentru că noi, AUR, susținem că justiția din România și Constituția României este mai presus decât dreptul european, vor să ne pună la colț și să ne eticheteze în fel și chip”, spune George Simion.

El afirmă că actuala guvernare are toate pârghile de putere.

„Am vorbit despre bani în raportul domnului trezorier. Dacă vrea guvernul ăsta să facă ceva, și are toate mecanismele, să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, așa cum a votat poporul român, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democrație și la transparență. Dacă nu implementează ei aceste lucruri, nu-i nicio problemă, le vom implementa noi”, adaugă George Simion.

În timpul congresului AUR, George Simion a fost reales președinte al formațiunii. În urma procesului intern de vot desfăşurat prin intermediul platformei electronice AUR, noul preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere a fost ales Petrişor Peiu, liderul senatorilor partidului. Dan Dungaciu a devenit prim-vicepreşedinte al partidului AUR.