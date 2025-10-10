UNICEF: Copiii din Gaza speră să-și recapete copilăria în timpul armistițiului

Reprezentanții UNICEF spun că cei mici din Gaza privesc cu speranță armistițiul anunțat, crezând că acesta le va permite să se întoarcă la o viață normală, la școală și la joacă, după luni întregi de război și traume.

Copiii din Fâșia Gaza trăiesc un moment de respiro și speranță odată cu încetarea focului, a declarat purtătoarea de cuvânt a UNICEF, Tess Ingram, pentru Al Jazeera.

Potrivit acesteia, mulți copii au întâmpinat veștile despre armistițiu cu bucurie și emoție, visând la o întoarcere la copilărie.

„Copiii săreau de bucurie, sărbătoreau; o fetiță m-a îmbrățișat și mi-a spus ‘Mulțumesc’. Cred că asta exprimă cel mai bine sentimentul lor. Un băiat de 13 ani, Maysara, din Jabalia, mi-a spus că el și prietenii lui s-au săturat de război și vor doar să ‘trăiască din nou copilăria’”, a spus Ingram din zona al-Mawasi, în sudul Gazei.

UNICEF avertizează însă că armistițiul trebuie însoțit de o creștere semnificativă a ajutorului umanitar, pentru ca cei mici să poată merge la școală și să primească alimentația necesară.

„Deși armistițiul oprește uciderea și rănirea copiilor, trebuie să vedem și intrarea ajutoarelor umanitare”, a subliniat purtătoarea de cuvânt.