Egiptul spune că Hamasul nu are „niciun rol” de jucat în viitorul Gazei

„Există un acord total între noi, ca arabi, ca musulmani, şi chiar şi între membrii Hamas înşişi. Ei înţeleg foarte bine că nu au niciun rol în viitor, şi acesta este un fapt”, a declarat el în cadrul unei conferinţe organizate la Paris de Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (Ifri), potrivit Le Figaro.

Hamas trebuie să dea încă un răspuns la planul lui Donald Trump de a pune capăt conflictului. Acesta a fost aprobat de premierul israelian Benjamin Netanyahu şi este susţinut de ţările arabe, în frunte cu mediatorii din Qatar şi Egipt. Planul prevede un armistiţiu, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor reţinuţi în Gaza, dezarmarea mişcării palestiniene, retragerea progresivă a Israelului din teritoriu şi instituirea unei autorităţi de tranziţie conduse de Donald Trump, un aliat al Israelului.

„Să nu dăm niciunei părţi un pretext pentru a folosi Hamas ca scuză pentru aceste crime absurde comise zilnic împotriva civililor”, a îndemnat Badr Abdelatty.

„Ceea ce se întâmplă depăşeşte cu mult evenimentele din 7 octombrie, depăşeşte cu mult răzbunarea. Este o curăţare etnică şi un genocid în curs de desfăşurare. Aşa că ajunge”.

Apărarea civilă din Fâşia Gaza şi instituţiile medicale din teritoriul palestinian au raportat că cel puţin 52 de persoane au fost ucise joi în cadrul ofensivei armatei israeliene în Fâşia Gaza, printre care un angajat al organizaţiei Medici fără Frontiere (MSF).

Potrivit ministrului egiptean, „pentru Israel, este important să trăiască în pace şi să fie pe deplin integrat în regiune”. „Şi noi suntem mai mult decât pregătiţi. Toată lumea, saudiţii, toată lumea este pregătită pentru o normalizare deplină”, a afirmat el, considerând că „un stat palestinian demilitarizat, care trăieşte în pace cu Israelul” constituie „singura soluţie pentru viitor”.