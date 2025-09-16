Bombardamente israeliene în Fâșia Gaza: 24 de civili uciși și zeci răniți

Conform Wafa News, atacurile aeriene israeliene au vizat mai multe cartiere din Gaza, provocând victime civile semnificative.

Un medic de la Spitalul Al-Shifa din vestul orașului Gaza a anunțat că opt persoane, în mare parte femei și copii, au fost aduse fără viață la unitatea medicală, iar aproximativ 40 de răniți primesc îngrijiri.

Printre zonele lovite se află o arie rezidențială din apropierea sediului Securității Generale, la nord-vest de orașul Gaza.

În cartierul Al-Daraj, estul orașului, două persoane minore au fost ucise când casa familiei Masoud a fost distrusă de bombardamente.

Alte patru victime au fost raportate în cartierul Al-Sabra, în sudul orașului.

În centrul Fâșiei Gaza, Spitalul Martirilor Al-Aqsa din Deir al-Balah a confirmat moartea a trei persoane după atacul asupra unei locuințe din tabăra de refugiați.

La Nuseirat, Spitalul Al-Awda a anunțat șapte morți și circa 20 de răniți în urma bombardării unui punct de distribuție a ajutoarelor umanitare din zona Wadi Gaza.

Autoritățile locale au precizat că mai multe persoane se află încă sub dărâmături, în timp ce echipele de salvare continuă operațiunile de căutare.

Situația rămâne critică, iar spitalele din Gaza fac față cu greu numărului mare de răniți.