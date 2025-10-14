Zelenski a retras cetăţenia ucraineană a primarului Odesei. Este acuzat că deţinea paşaport rusesc

Printr-un mesaj publicat marţi pe X, Zelenski a anunţat: „De asemenea, a fost confirmat faptul că anumite persoane deţin cetăţenie rusă – au fost pregătite decizii relevante. Am semnat decretul”.

Surse judiciare citate de The Kyiv Independent au confirmat că printre cei vizaţi de decret se află primarul Hennadiy Trukhanov, balerinul Serhii Polunin şi fostul politician Oleg Ţariov.

Dintre cei trei, edilul Odesei este singurul care locuieşte în Ucraina, în timp ce Polunin şi Ţariov trăiesc în Rusia şi şi-au exprimat public sprijinul faţă de Rusia.

Retragerea cetăţeniei vine după ani de speculaţii privind legăturile lui Trukhanov cu Rusia

Încă din 2014, jurnalişti ucraineni au publicat documente care sugerau că acesta ar fi deţinut un paşaport rusesc. În 2017, un tribunal rus ar fi anulat paşaportul invocând „nereguli procedurale”, însă în 2018 în urma unor anchete, jurnaliştii au publicat copii ale documentului, confirmând existenţa sa.

În 2024, activistul Serhii Sternenko a prezentat noi dovezi care ar indica faptul că Trukhanov deţine în continuare cetăţenie rusă.

Cu o zi înainte de semnarea decretului, o petiţie care cerea retragerea cetăţeniei lui Trukhanov şi afirma că „dubla cetăţenie a primarului ridică riscuri de securitate naţională şi subminează încrederea publică” a strâns peste 25.000 de semnături.

Decizia lui Zelenski vine la scurt timp după inundaţiile devastatoare din Odesa din septembrie, care au ucis cel puţin 10 persoane.