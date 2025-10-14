Și-a recunoscut vinovăția / Un bărbat a fost condamnat pentru atacul incendiar asupra reședinței guvernatorului Shapiro

Cody Balmer, în vârstă de 38 de ani, a pledat vinovat pentru tentativa de omor asupra guvernatorului democrat Josh Shapiro, după ce a incendiat reședința acestuia.

Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă între 25 și 50 de ani de închisoare, potrivit unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Atacul a avut loc pe 13 aprilie, când Balmer a sărit gardul reședinței Shapiro din Harrisburg, Pennsylvania și a incendiat-o, aruncând mai multe cocktailuri Molotov.

Voia să-l bată pe Shapiro cu un ciocan

În momentul incidentului, în clădire se aflau guvernatorul, soția sa Lori, copiii lor, 15 invitați și doi polițiști.

Nicio persoană nu a fost rănită, notează Associated Press.

Procurorul Fran Chardo, a spus că Balmer a încercat să pătrundă în camera guvernatorului, iar poliția a afirmat că inculpatul a recunoscut că intenționa să îl bată pe Shapiro cu un ciocan.

Guvernatorul a afirmat ulterior, într-o conferință de presă, că acceptarea acordului de recunoaștere a vinovăției reprezintă „un act de responsabilitate reală” și a avertizat asupra creșterii nivelului violenței politice din Statele Unite.