Sute de oameni dintr-o comună din Dolj, fără apă. Cursuri fizice suspendate la școală. Primarul, de negăsit / Locuitorii fac haz de necaz: „Este un test să vadă cum suntem pregătiţi în caz de urgenţă”

Sute de locuitori din comuna Coşoveni, judeţul Dolj, au rămas fără apă potabilă, după ce Garda de Mediu a dispus sistarea alimentării în urma unui control la staţia de epurare.

Elevii Şcolii Gimnaziale Coşoveni fac cursuri online, întrucât unitatea nu mai poate asigura condiţiile igienico-sanitare şi nici încălzirea necesară pentru desfăşurarea orelor cu prezenţă fizică.

Potrivit Gărzii de Mediu Dolj, verificările efectuate împreună cu Administraţia Bazinală de Apă Jiu au arătat că activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei nu este reglementată din punct de vedere al mediului, iar Serviciul Public de Alimentare cu Apă nu deţine o autorizaţie valabilă.

De asemenea, o conductă de canalizare descărca apă dintr-o sursă neidentificată.

Serviciul de alimentare cu apă a fost sancţionat cu o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea a fost sistată temporar.

Primăria Coşoveni a transmis, într-un anunţ publicat pe pagina oficială de Facebook, că oprirea furnizării apei a fost dispusă ca măsură de precauţie până la finalizarea verificărilor şi nu în urma constatării unor neconformităţi sanitare.

Autorităţile locale au precizat că instituţiile de control au fost informate despre existenţa mai multor cazuri de hepatită în rândul copiilor din comună, context în care apa reprezintă un element esenţial pentru menţinerea igienei şi prevenirea îmbolnăvirilor.

„Administraţia locală se implică activ pentru soluţionarea acestei situaţii şi pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil”, se arată în comunicatul Primăriei.

Primarul de negăsit

Contactată de MEDIAFAX, secretarul Primăriei Coşoveni, Mihaela Diaconu, a refuzat să dea detalii despre situaţia din comună.

„Cel mai îndreptăţit să vă dea relaţii este domnul primar. Eu nu pot să vă ofer detalii. Am înţeles că este şi un anunţ pe Facebook. Dânsul ştie cel mai bine”, a fost răspunsul ei.

Primarul comunei nu a putut fi contactat până la momentul redactării acestei ştiri, iar secretarul primăriei nu mai răspunde la telefon.

Între timp, localnicii îşi exprimă nemulţumirile pe reţelele de socializare.

„Am cumpărat bidoane pentru apă. Nu disperaţi, dragi cetăţeni, acesta este un test să vadă cum suntem pregătiţi în caz de urgenţă”, a scris un locuitor pe Facebook.

Alţi cetăţeni au reclamat că nu au primit informaţii clare despre durata sistării şi că nu li se răspunde la apelurile telefonice la primărie.

Unul dintre aceştia a declarat pentru MEDIAFAX că „situaţia este foarte gravă, nimeni nu ştie când se rezolvă” şi că „nici la Garda de Mediu, nici la primărie nu se oferă termene clare”.

În plus, locuitorii spun că s-au confruntat şi cu întreruperi de curent electric.

Autorităţile locale susţin că depun eforturi pentru reluarea furnizării apei cât mai curând, însă până la remedierea situaţiei elevii din Coşoveni vor continua şcoala în sistem online.