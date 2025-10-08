Alertă la Primăria Capitalei: Apa Nova monitorizează nivelul apei în colectoarele principale

Primăria Capitalei se află în alertă maximă din cauza ploilor din ultimele ore.

Potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, echipele Apa Nova acționează preventiv în mai multe zone ale orașului, iar scafandrii companiei intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza permanent nivelul apei.

„Primăria este în alertă maximă, cu echipe pe teren și coordonare permanentă alături de Apa Nova. Acționăm preventiv, precis și controlat”, a transmis Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

Echipele de intervenție sunt pregătite să gestioneze eventualele acumulări de apă și să intervină rapid în zonele vulnerabile, potrivit reprezentanților municipalității.