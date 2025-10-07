Atenție unde parchezi mașina în acestă noapte! Recomandările Apa Nova în contextul codului roșu de ploi. Ce trebuie să știe bucureștenii

Locuitorii Capitalei sunt rugați să curețe rigolele, gurile de scurgere și șanțurile din apropierea locuințelor.

Bucureștenilor le este recomandat să nu parcheze mașina în dreptul canalizărilor și al gurilor de scurgere.

Localnicii trebuie să se asigure că subsolurile și garajele sunt bine închise, pentru a-și proteja bunurile de acumulările de apă.

De asemenea, aparatele electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei trebuie deconectate (scoase din priză).

Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo în urma prognozei de cod roșu de ploi, compania Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, de 83 autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 specialiști, potrivit comunicatului publicat de companie.

În contextul avertizării de cod roșu de ploi, valabilă marți noapte și miercuri, reprezentanții MAI au oferit o serie de recomandări pentru siguranța populației.