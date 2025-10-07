METEO. S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine

Marți, între orele 10.00 și 21.00, Capitala se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează ploi însemnate cantitativ. De marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00 municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează intensificări ale vântului.

De asemenea, de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 15.00, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ, iar miercuri între orele 15.00 și 23.00, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu care vizează ploi importante cantitativ. În acestă perioadă este așteptat vârful ciclonului ce lovește în acestă perioadă țara noastră.

Cum va evolua vreme în orele / zilele următoare

Potrivit ANM, de marți de la ora 10.00 până miercuri la ora 9.00, vremea în Capitală va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 40…50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50…65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.

De miercuri dimineața până joi la ora 10.00, vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30…40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Joi, între orele 10.00 și 18.00, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18…19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.