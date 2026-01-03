ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară

Potrivit prognozei valabile din această seară de la ora 20:00 și până duminică dimineață la ora 8:00, cerul va fi înnorat, iar precipitațiile se vor extinde începând din sud și vor cuprinde până mâine dimineață tot restul țării.

În Dobrogea și în sudul Olteniei și al Munteniei va ploua. În Banat vor fi precipitații mixte, cu lapoviță și ninsoare. În dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, în jumătatea sudică a Moldovei și local în Transilvania și Crișana vor predomina ninsorile, iar în zona de munte și izolat în Maramureș va ninge.

Potrivit ANM, În sud-vestul țării vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 20…25 l/mp. Izolat, cu o probabilitate mai mare în sud, vor fi și depuneri de polei.

Stratul de zăpadă care se va depune ar putea avea grosimi de 5-15 centimetri, în zonele montane, dar și de deal din nordul Olteniei și al Munteniei.

În Transilvania, Banat, Crișana, dar și în jumătatea sudică a Moldovei se va depune un strat de zăpadă cu o grosime de 1-5 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, la începutul intervalului, pe litoral și pe

crestele montane, cu viteze de 50, până la 70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m în Carpații Orientali rafalele vor atinge de la 70-80 de km/h. Temporar ninsoarea vi fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 5 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

În București, cerul va fi mai mult noros. Trecător va ploua și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.