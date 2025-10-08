Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul

Directoarea ANM a explicat miercuri că volumul de ploi înregistrat este 113,6 litri/mp. Ea a comparat această cantitate cu maximul înregistrat în octombrie 1972.

„În primele şase zile din această lună, în Capitală am avut o medie de 62,5 l/mp. Ultimele 24 de ore au făcut diferenţa. Deja înregistrăm 113,6 l/mp. Luând în considerare maxima absolută a lunii lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/mp, în octombrie 1972, şi având în vedere că până la ora 15:00 rămânem în continuare sub Cod roşu, inclusiv în Capitală şi, de asemenea, după ora 15:00 până la ora 23:00 sub Cod portocaliu, este posibil să mai acumulăm valori de peste 25 – 35 l/mp şi să ne apropiem de această valoare sau chiar să o şi depăşim. Nu numai în Capitală am înregistrat, iată, o valoare care a făcut diferenţa, confirmând practic alertele emise ieri de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru cele cinci judeţe din sud-estul României, inclusiv municipiul Bucureşti”, a declarat Elena Mateescu pentru Digi24.

Directoarea ANM a explicat și detalii cantitățile de apă căzute în Dobrogea. „Valoarea acumulată diferența pe zona Dobrogei, 46,4 până în 6 octombrie, 79,6 l / mp. Aproape s-a dublat, ținund cont că deja în Constanța, județ aflat sub cod roșu, am avut cele mai mari valori de aseară de la ora 21:00 până în această dimineață, și anume peste 100 de litri/ mp. Și ploile vor continua, pentru că observăm deja, harta va rămâne în vigoare în ceea ce privește alertele meteorologice”, a explicat Mateescu.

Directoarea ANM a precizat că pe imaginile din satelit, în județele vizate de ploi în continuare există nori, preconizând că ploile vor continua.

ANM stabilește codurile de avertizare în funcție de cantitățile de apă

Meteorologa a explicat, că ANM stabilește codurile avertizărilor în funcție de pragurile specifice fiecărei categorii de avertizare, dar și maximele absolute ale parametrilor.

„Codul roșu a însemnat în capitală cantități care se apropie de 80 litri pe metru pătrat. Iată că deja avem confirmări de 40-50 litri pe metru pătrat, conform măsurătorilor de la APA Nova și la cele trei stații meteorologice, astfel încât, cu ceea ce va mai ploua până la ora 15, să ne apropiem de ceea ce am estimat”, a precizat Mateescu la Digi24.

„Trebuie să menționăm că ANM emite aceste avertizări, luând în considerare praguri specifice pentru fiecare categorie de cod roșu, portocaliu, respectiv galben, comparând cu maximele absolute ale parametrilor care fac obiectul avertizării meteorologice. Și dacă în capitală, în 24 de ore, în 2 octombrie 2005, valoarea maximă în 24 de ore a fost de 76,6 litri / mp, iată încă un motiv pentru care capitala a fost în cod roșu”, a explicat meteorologa.