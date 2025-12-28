Prima pagină » Social » ANM: Cod roșu de vânt în munți. Viteze de 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara

ANM: Cod roșu de vânt în munți. Viteze de 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara

Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara. ANM avertizează: rafale de 120-140 km/h în zonele montane peste 1800 metri, până la ora 10:00.
ANM: Cod roșu de vânt în munți. Viteze de 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara
Andreea Tobias
28 dec. 2025, 09:06, Social

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod roșu de vânt pentru zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00. Rafale de vânt cu viteze de 120-140 km/h vor afecta zonele situate peste 1800 de metri altitudine.

Cod roșu în două județe

Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara sunt sub alertă de tip Cod roșu de vânt. Avertizarea a fost emisă duminică, la ora 8:44. Codul roșu este valabil de la ora 8:53 până la ora 10:00.

ANM avertizează despre intensificări puternice ale vântului. Vitezele la rafală vor ajunge la 120-140 km/h în zonele montane de peste 1800 metri. Este cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică.

Zone afectate

Avertizarea vizează exclusiv zonele montane de peste 1800 metri altitudine. Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara au zone montane care depășesc această cotă. Vârfurile din aceste județe sunt expuse la vânturi extrem de puternice.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
'Uraganul de iarnă' a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor