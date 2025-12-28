ANM: Cod roșu de vânt în munți. Viteze de 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod roșu de vânt pentru zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00. Rafale de vânt cu viteze de 120-140 km/h vor afecta zonele situate peste 1800 de metri altitudine.

Cod roșu în două județe

Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara sunt sub alertă de tip Cod roșu de vânt. Avertizarea a fost emisă duminică, la ora 8:44. Codul roșu este valabil de la ora 8:53 până la ora 10:00.

ANM avertizează despre intensificări puternice ale vântului. Vitezele la rafală vor ajunge la 120-140 km/h în zonele montane de peste 1800 metri. Este cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică.

Zone afectate

Avertizarea vizează exclusiv zonele montane de peste 1800 metri altitudine. Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara au zone montane care depășesc această cotă. Vârfurile din aceste județe sunt expuse la vânturi extrem de puternice.