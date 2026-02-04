Prima pagină » Social » Cod roșu și portocaliu de vânt și ploi în Spania. Atentionare MAE

Cod roșu și portocaliu de vânt și ploi în Spania. Atentionare MAE

Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru Spania, unde sunt în vigoare avertizări Cod roșu și portocaliu de ploi și vânt. 
Cod roșu și portocaliu de vânt și ploi în Spania. Atentionare MAE
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
04 feb. 2026, 13:46, Social

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania – Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenția Meteorologică locală a emis un cod roșu de intensificări ale vântului de până la 100km/h și ploi în cantități semnificative în provinciile Sevilla și Cadiz și cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia, pentru perioada de 4 – 5 februarie 2026.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://www.meteoalarm.org, http://sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Bucureștenii fără apă caldă și căldură vor plăti mai puțin la întreținere! Cum se calculează factura, de fapt
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor