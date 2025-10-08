Val de apeluri la 112, în contextul codului roșu de ploi: Peste 2.200 de apeluri în 12 ore

Ploile torențiale și fenomenele meteo extreme care au lovit Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării au generat un val de urgențe. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în intervalul 07 octombrie, ora 21:00 – 08 octombrie, ora 10:00, operatorii 112 au preluat 2.256 de apeluri legate direct de efectele codului roșu.

Cele mai multe solicitări au venit din București și județul Ilfov, unde în doar o oră – între 08:00 și 09:00 – s-au înregistrat peste 200 de apeluri. În total, centrul 112 București-Ilfov a procesat 1.505 apeluri, urmat de Constanța cu 354 și Giurgiu cu 166 de apeluri.

STS precizează că majoritatea cazurilor semnalate au fost de competența echipajelor ISU-SMURD, fiind vorba despre inundații, copaci căzuți, drumuri blocate sau persoane rămase izolate.

„Serviciul de Telecomunicații Speciale adaptează permanent, în funcție de situație, măsurile tehnice și operaționale pentru a asigura transferul cu rapiditate a fiecărui caz către agențiile responsabile – Ambulanță, ISU-SMURD, Poliție, Jandarmerie și Salvamont”, se arată în comunicatul instituției.

Codul roșu de ploi torențiale a vizat municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, unde cantitățile de apă au depășit local 100 de litri pe metru pătrat.