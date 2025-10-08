Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISU B-IF) a anunțat miercuri dimineață că, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 05:45, pompierii au intervenit la 38 de evenimente generate de fenomenele meteo severe.

În municipiul București au fost gestionate 25 de intervenții: 18 cazuri de copaci căzuți, 3 situații în care elemente de construcție s-au desprins și 5 acumulări de apă. În urma acestora, 17 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au acționat în 13 situații: 3 cazuri de copaci căzuți, 2 intervenții pentru elemente de construcție desprinse și 8 acumulări de apă. Un autoturism a fost afectat.

O situație mai gravă s-a produs pe strada Trestiana, în sectorul 4 al Capitalei, unde un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers. În mașină se aflau două persoane, care au reușit să iasă singure, fără răni vizibile. După ce au fost evaluate de echipajul SMURD, acestea au refuzat transportul la spital.

La această oră, echipajele de intervenție acționează în continuare pe strada Mitropolit Antim Ivireanul, unde un copac căzut pe patru autoturisme, pe strada Covasnei din Pantelimon și la intersecția străzilor Mărgelelor și Rubinului din Bragadiru, pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil.

Ploi torențiale în Giurgiu. Intervenții ale pompierilor și echipelor de urgență

Echipele de intervenție din județul Giurgiu sunt și ele în alertă, după ce zeci de gospodării și drumuri au fost afectate de inundații și copaci doborâți.

În ultimele ore, ploile abundente au provocat inundații și blocaje în mai multe localități, iar echipele ISU Giurgiu și ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență au desfășurat numeroase intervenții.

Pe timpul nopții, pompierii au evacuat apa din 17 curți și locuințe din municipiul Giurgiu, cele mai afectate fiind străzile Rozelor și Pietrelor, dar și din localitățile Slobozia și Dărăști-Vlașca.

De asemenea, au fost îndepărtați copaci căzuți pe carosabil pe DN 41, în apropiere de Băneasa, pe DJ 413 în zona Mihai Bravu și pe DJ 603, la intrarea în Comana.

Pentru a face față situației, în sprijinul ISU Giurgiu au fost trimise forțe și echipamente din județele Caraș-Severin și Hunedoara: patru autocamioane, 16 motopompe, două microbuze, două autospeciale cu periodic și bărci pneumatice. Evoluția fenomenelor este permanent monitorizată de grupa operativă a ISU Giurgiu.

De asemenea, vântul puternic a determinat suspendarea manevrelor în toate porturile din județul Constanța. Situația este monitorizată permanent, iar autoritățile sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Avertizarea Cod roșu de ploi este vigoare până astăzi, la ora 15:00.