Trafic deviat pe DN2A din cauza inundațiilor. Ploile torențiale au provocat pagube în județul Constanța

Din cauza condițiilor meteorologice extreme, circulația rutieră pe DN2A a fost deviată pe ruta Pantelimon – Saraiu – Hârșova, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române. Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, după ce porțiuni de carosabil au fost acoperite de apă, iar lucrările din zonă îngreunează deplasarea.

În municipiul Constanța, pompierii de la ISU „Dobrogea” intervin de marți noapte pentru gestionarea efectelor ploilor torențiale. S-au înregistrat mai mulți copaci căzuți, canalizări înfundate, străzi și subsoluri inundate, precum și opt curți afectate de acumulările de apă.

Potrivit ISU Dobrogea, echipele de intervenție au acționat, de asemenea, în localitățile Lazu — pentru evacuarea apei dintr-un apartament, Lumina — unde două gospodării au fost inundate, Ovidiu — trei locuințe afectate, Năvodari — o curte inundată, Hârșova — un copac căzut peste cablurile electrice, și Topalu, unde au fost raportate acumulări de apă pe străzi.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele cu risc de inundații, să circule cu prudență și să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale echipajelor de intervenție aflate pe teren.