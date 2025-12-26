Prima pagină » Meteo » UPDATE 2: Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara: rafale de peste 140 km/h în zonele montane

AMN a emis vineri seara cod roșu de vânt extrem de puternic în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, cu rafale ce depășesc 140 km/h.
Nițu Maria
26 dec. 2025, 21:55, Social

UPDATE, ora 21.55

Avertizarea cod roșu de vânt a fost prelungită de meteorologi până la miezul nopții.

UPDATE

Pentru a asigura un răspuns rapid la efectele fenomenelor meteorologice aflate sub avertizare, ISU Hunedoara a activat Grupa Operativă.

În același timp, au fost contactate echipele de intervenție ale Inspectoratului de Jandarmi Județean și ale SALVAMONT Hunedoara.

Au fost stabilite și alte măsuri, printre care informarea autorităților din unitățile administrativ-teritoriale, în vederea aplicării procedurilor prevăzute în planurile aflate în vigoare pentru situații de urgență, precum și alertarea altor instituții cu responsabilități în acest domeniu.

Știrea inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri seara un cod roșu de vânt, valabil începând cu ora 20:10 până la 22:00, pentru zonele montane ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1800 de metri.

Conform ANM, în aceste zone se vor înregistra intensificări puternice și susținute ale vântului, cu viteze care vor depăși 140 km/h la rafală.

Meteorologii avertizează populația și autoritățile locale să adopte măsuri de precauție, să evite deplasările în zonele expuse și să fie atenți la obiectele care pot fi luate sau rupte de vânt.

Specialiștii recomandă verificarea echipamentelor și construcțiilor aflate în zonele montane, dar și informarea imediată a serviciilor de urgență în cazul producerii unor evenimente periculoase cauzate de vântul puternic.

