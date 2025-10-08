București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate

În municipiul București, pompierii și echipajele ISU au gestionat 41 de intervenții ca urmare a codurilor meteorologice, care au inclus 31 de copaci căzuți, cinci elemente de construcție desprinse și șase acumulări de apă.

Din cauza fenomenelor meteo, au fost avariate 30 de autoturisme.

Și în județul Ilfov efectele ploilor au fost semnificative. Aici, ISU a intervenit în 21 de situații, degajând șase copaci și trei elemente de construcție, precum și pentru evacuarea apei din 11 zone afectate. În urma acestor evenimente, două autoturisme au fost avariate.

Echipajele ISU rămân în alertă și continuă să monitorizeze situația, pentru a interveni prompt în cazul apariției unor noi riscuri generate de precipitațiile abundente. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile și să respecte indicațiile forțelor de intervenție.