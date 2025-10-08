Sistemul de canalizare din Giurgiu, suprasolicitat după ploile abundente

După o noapte de intervenţii continue, echipajele ISU Giurgiu, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi societăţii responsabilă cu preluarea şi epurarea apelor uzate, continuă misiunile pentru gestionarea efectelor ploilor abundente. Problemele sunt concentrate în municipiul Giurgiu, unde sistemul de canalizare s-a dovedit suprasolicitat, iar apa s-a acumulat rapid în anumite zone.

De dimineaţă, pompierii au acţionat pentru evacuarea apei din 10 curţi, locuinţe şi spaţii interioare situate pe străzile Rozelor, Pietrelor, Cărămidarii Vechi, Cărămidarii Noi, Călugăreni, Gloriei, şoseaua Bălănoaiei, Fundătura Bujorului şi Fundătura Dudului. Au fost de asemenea evacuate apele din subsolul Teatrului „Tudor Vianu”, dintr-un centru comercial situat pe Bulevardul Mihai Viteazu şi din vestiarele Bazei Sportive de pe şoseaua Portului. Echipele au intervenit şi pentru îndepărtarea crengilor unui copac căzut pe cablurile de telefonie de pe strada Tineretului.

Din cauza acumulării apei pe carosabil, autorităţile au decis restricţionarea circulaţiei pe bulevardul Mihai Viteazul, între biserică şi benzinărie, pentru prevenirea accidentelor. Echipaje de poliţie dirijează traficul şi asigură măsurile de siguranţă până când sistemul de canalizare va putea prelua întreaga cantitate de apă.

Pentru gestionarea situaţiei, ISU Giurgiu a primit sprijin suplimentar de la ISU Caraş-Severin şi ISU Hunedoara, cu patru autocamioane, 16 motopompe, două microbuze, două autospeciale pentru muncă operativă cu peridoc şi bărci pneumatice. Evoluţia situaţiei este monitorizată permanent de grupa operativă a ISU Giurgiu, pentru intervenţii rapide şi eficiente.

Judeţul Giurgiu se află sub cod roşu de ploi torenţiale şi însemnate cantitativ până la ora 15:00, iar în intervale scurte sau prin acumulare se pot înregistra cantităţi de apă între 80-100 l/mp, izolat chiar 120-140 l/mp, însoţite de descărcări electrice.

ISU Giurgiu recomandă locuitorilor să urmărească informaţiile oficiale, să manifeste prudenţă şi să se pregătească pentru posibile intervenţii de urgenţă. Informaţii suplimentare despre comportamentul în situaţii de risc pot fi consultate pe portalul fiipregatit.ro sau prin aplicaţia DSU, disponibilă gratuit în Google Play Store şi App Store.